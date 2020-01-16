Общество

Минздрав разработал новый порядок оказания медпомощи ВИЧ-инфицированным

В России может обновиться порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Документом предлагается утвердить новый Порядок и признать утратившим силу Порядок оказания медпомощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека, от 2012 года.

В частности, в новом документе прописано, что при оказании первичной помощи медработники назначают скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию с применением быстрых тестов. Они также выполняют в полном объеме назначения врача-инфекциониста, в том числе оформляют рецепты на назначенные антиретровирусные лекарственные препараты.

Рекомендуется в регионах с распространенностью ВИЧ-инфекции среди беременных женщин выше 1% проводить скрининговое обследование всем лицам в возрастной группе 15-55 лет, обратившимся в медицинскую организацию. При этом они должны быть не обследованы ранее либо обследованы более 3 лет назад.

Отдельно прописан порядок оказания первичной помощи, специализированной помощи детям ‎с ВИЧ-инфекцией и детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями.

Кроме того, указывается, что медицинская помощь больным ВИЧ-инфекцией может оказываться с применением телемедицинских технологий. Проект также устанавливает Правила организации деятельности мобильной медицинской бригады центра профилактики и борьбы со СПИД, предложен Стандарт оснащения такой бригады.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ноябре заявила, что число новых случаев заражения ВИЧ в России за январь-октябрь 2019 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.