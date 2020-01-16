Общество

Должностные лица комитета по охране объектов культурного наследия утратят часть полномочий по составлению протоколов

В региональный парламент поступил законопроект, который исключает основания для привлечения собственника или пользователя объекта культурного наследия к административной ответственности за уклонение от подписания охранного обязательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» разработан комитетом по охране объектов культурного наследия для приведения региональной нормативной правовой базы в соответствие с актуальными федеральными законодательными нормами.

Установленный министерством культуры РФ порядок подготовки и утверждения охранного обязательства не предусматривает подписания утвержденного охранного обязательства со стороны собственника или иного законного владельца памятника истории и культуры. В связи с этим депутатам предложено признать утратившими силу несколько статей закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», учитывающих право должностных лиц профильного госоргана на составление протоколов и рассмотрение дел по этой статье.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется перечень статей КоАП РФ, по которым органы охраны объектов культурного наследия уполномочены рассматривать и возбуждать дела об административных правонарушениях. Так, например, ответственность предусмотрена за организацию или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения надзорного органа, за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, за проведение без разрешения археологических полевых работ и оборот археологических предметов, за уклонение от обязательной передачи государству обнаруженных культурных ценностей и другие составы административных правонарушений.

Резолюцией председателя Собрания депутатов Александра Котова законопроект направлен для предварительного рассмотрения в комитет по законодательству и местному самоуправлению.