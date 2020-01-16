Общество

Управление регионального Росреестра проведет «горячую линию»

21 января в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области состоится «горячая линия» на тему: «Что делать, если на имущество наложен арест? Порядок внесения и снятия в ЕГРН сведений об арестах, запретах, ограничениях».

На эти и другие вопросы с 10.00 до 11.00 по телефону в городе Пскове 8 (8112) 68-71-32 ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Елена Евтюгина.