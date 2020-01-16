Общество

ФСС: В 2020 году изменился размер больничных и декретных пособий

Псковское региональное отделение ФСС сообщает об изменении в 2020 году минимальных и максимальных пределов для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, зависящих от размеров заработной платы работающих граждан:

- пособия по временной нетрудоспособности;

- пособия по беременности и родам;

- ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Максимальные пределы изменятся в связи с увеличением в 2020 году предельной величины среднего дневного заработка для исчисления пособий, что связано с более высокой базой для начисления взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2019 году – 865 000 руб. В 2018 году указанная база составляла 815 000 руб.

Пособия в 2020 году будут рассчитываться из заработка, полученного в 2-х предшествующих годах (2018 и 2019).

Предельная величина среднего дневного заработка для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2020 году составит 2 301,37 руб. в день, что на 150,69 руб. больше, чем в 2019 году.

Пример расчета максимального пособия по беременности и родам (140 дней) из предельных величин баз для расчета пособий в 2020 году:

(815 000+ 865 000)/730* 140 = 322 191,80 руб. (в 2019 году - 301 095,20 руб.)

Расчет максимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком из предельных величин баз для расчета пособий в 2020 году выглядит следующим образом:

(815 000 + 865 000)/730* 30,4 *40%= 27 984,66 руб. в месяц (в 2019 году - 26 152,27 руб. в месяц).

С 1 января 2020 года до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2019 года, то есть до 12 130 руб., увечился МРОТ, в связи с чем увеличиваются и минимальные пределы указанных выше пособий на 7,5 % (Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ).

Из МРОТ рассчитываются пособия гражданам, чей расчетный заработок в предыдущие два года был меньше МРОТ либо вовсе отсутствовал. Кроме того, размер пособия не должен превышать МРОТ за полный календарный месяц в случаях, если страховой стаж был менее 6 месяцев, а также для пособия по временной нетрудоспособности в случае нарушения врачебного режима без уважительных причин.

Пособие по временной нетрудоспособности по страховому случаю, наступившему после 1 января 2020, рассчитанное из МРОТ, составит: 12130*24/730=398,79 руб. в день при страховом стаже более 8 лет. Если стаж меньше, то к указанной сумме подлежит применению коэффициент: 60% - при стаже менее 5 лет и 80 % - при стаже от 5 до 8 лет.

Размер минимального стандартного (140 дней) пособия по беременности и родам по страховому случаю, наступившему после 1 января 2020 года, будет равен 55 830,60 руб.* (12130*24/730*140).

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет при условии наступления отпуска по уходу за ребенком после 1 января 2020 года составит 4 852 руб. в месяц* (12130*40%). В связи с увеличением МРОТ аналогичные пособия, выплачиваемые в пределах отпусков по уходу за ребенком, предоставленных до 01.01.2020, перерасчету не подлежат!

Напомним, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком в любом случае не может быть ниже установленного минимального размера этого пособия в твердой денежной сумме. Так, минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 31.01.2020 установлено в размере 3 277,45 руб., за вторым и последующими детьми - 6 554,89 руб.

Таким образом, при предоставлении отпуска по уходу ребенком после 1 января 2020 года ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком должно быть начислено в размере, рассчитанном из МРОТ - 4 852 руб. в месяц, а по уходу за вторым и последующими детьми – в минимальном размере – 6 554,89 руб. в месяц.

Индексация пособий, выплачиваемых в твердых денежных суммах, будет произведена с 01.02.2020 года.

* В случае работы на условиях неполного рабочего времени к моменту предоставления отпусков в связи с материнством, пособия выплачиваются пропорционально продолжительности рабочего времени работника.