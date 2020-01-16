Общество

III оборонно-спортивная игра «Юнармия-Великие Луки-2020» прошла в Великих Луках

Сегодня прошла III открытая оборонно-спортивная игра «Юнармия-Великие Луки-2020» среди юнармейских отрядов Псковской области на кубок Генерального инспектора министерства обороны Российской Федерации, почетного гражданина города Великие Луки, генерала армии Юрия Якубова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие посвящено 77-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

Игра прошла в мемориальной части города, недалеко от аллеи солдатских матерей.

В игре приняли участие 19 команд юнармейских отрядов Псковской области. Для участников игры было предусмотрено два вида соревнований: военизированный марш-бросок и конкурс краеведов.

В рамках военизированного марш-броска участникам предстояло преодолеть несколько видов естественных и искусственных преград, посоревноваться в меткости бросков гранат и стрельбе из пневматического оружия, а также традиционно оказать первую помощь условному раненому.