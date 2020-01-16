Общество

В Великих Луках прошел митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, прошел в южной столице Псковской области в пятницу, 17 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в мероприятии приняли участие представители органов власти региона и Великих Лук, Псковского областного Собрания депутатов, Совета ветеранов войны и труда, а также участники трудовых коллективов и общественных организаций.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с годовщиной великолучан поздравил руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

«Памятные мероприятия „малого Сталинграда“, Города воинской славы Великие Луки, открывают программу 75-летия Великой Победы в Псковской области. Для великолучан, как и для многих жителей Северо-Запада России, история разделилась на до и после Великой Отечественной войны. В те годы полностью изменился облик города, который пришлось восстанавливать из руин, заново была создана промышленность, и даже современный гимн был написан с учетом памяти о великолучанах того времени. Благодаря военным и трудовым подвигам своих жителей Великие Луки сегодня являются промышленной столицей Псковской области, которая растет за счет целого ряда сильных производств и известного на всю страну электротехнического кластера. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными этого наследия, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий», - отметил глава региона в своем поздравительном адресе и пожелал каждому жителю города мира, удачи, радости и благополучия.

В рамках праздничных мероприятий на братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941–1943 годах, в Великих Луках, состоялась панихида. Участники митинга также почтили память павших земляков минутой молчания и возложением цветов к стеле «Город воинской славы» на Площади Ленина, к Вечному Огню и другим монументам.

В завершении торжественных мероприятий официальные лица, великолучане и гости города посетят праздничный вечер, посвященный 77-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. Он состоится в Великолукском драматическом театре.

Напомним, наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1943 года и продлилась почти 2 месяца. Она проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.

Бои за Великие Луки носили очень ожесточенный характер. Утром 16 января была взята крепость, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник немецкого гарнизона. А 17 января 1943 года после тяжелых боев остатки 7-тысячного гарнизона противника были окончательно уничтожены.

Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Великих Лук