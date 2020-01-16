Общество

Александр Козловский надеется, что Денис Мантуров войдет в состав нового правительства

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский надеется, что экс-министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров войдет в состав нового правительства страны. Такую позицию он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 17 января.

«Денис Валентинович однозначно профессионал высокого класса. Предполагаю, что большая часть министров останется, но работа правительства благодаря новому премьер-министру будет выстраиваться иначе», - заявил Александр Козловский.

Отвечая на вопрос радиослушателя, политик заявил, что, по его мнению, 10 млрд рублей, которые были обещаны Псковской области в виде федеральных субсидий, будут получены. «Никто не говорил, что вместе с правительством эти деньги куда-то уходят. Думаю, область их получит, не стоит переживать», - заявил Александр Козловский.

Напомним, экс-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в 2019 году стал куратором Псковской области. Согласно идее кураторства, принятой на федеральном уровне, регион совместно с министром и Минэкономразвития подготовил комплекс мер ускоренного развития субъекта РФ, были определены приоритетные направления развития и необходимая инфраструктура. В рамках программы социально-экономического развития Псковской области региону должны были выделить 10 млрд рублей.