Общество

Александр Козловский: Ужесточение требований к будущим кандидатам в президенты - это нормально

Ужесточение требований к будущим кандидатам в президенты - это нормально. Человек, который будет руководить страной, должен постоянно в ней проживать и не должен иметь других гражданств. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сегодня, 17 января.

«Когда кандидат в президенты живет за границей, у него формируется другое мировоззрение. Может быть, это неплохо для бизнесмена, но не нужно для будущего президента», - заявил депутат.

Одним из новых условий для участия в выборах президента является постоянное проживание на территории Российской Федерации на протяжении 15 лет. В связи с этим радиослушателей заинтересовал вопрос участия в выборах жителей Крыма. Александр Козловский заявил, что, вероятнее всего, будет разработан какой-то специальный документ, который позволит выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ и крымчанам. «Такие индивидуальные случаи должны быть учтены», - заключил политик.