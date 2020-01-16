Общество

В Псковской области началась выдача сертификатов на профобучение по программам нацпроекта «Демография»

В Псковской области началась выдача сертификатов на профессиональное обучение и дополнительное профобразование в рамках федеральных проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

Как сообщили в региональном комитете по труду и занятости, для получения документа необходимо обратиться в отделение занятости населения по месту жительства. На курсы получили возможность пойти граждане предпенсионного возраста и старше 50-ти лет, а также мамы, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, или неработающие псковички, имеющие детей дошкольного возраста.

Выдача образовательных сертификатов позволяет гражданину самостоятельно выбрать курсы в соответствии с перечнем приоритетных профессий. В период обучения ежемесячно будет выплачиваться стипендия, равная величине минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, а также пропорциональная периоду обучения в календарном исчислении.

Напомним, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» региональной службой занятости населения в 2019 году были направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 640 граждан предпенсионного возраста (250% от контрольного показателя).