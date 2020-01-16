Общество

Александр Козловский считает, что отставка Медведева с поста премьер-министра никак не повлияет на работу партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский считает, что отставка партийного лидера Дмитрия Медведева с поста премьер-министра никак не повлияет на работу партии «Единая Россия». Об этом политик завил сегодня, 17 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Вне зависимости от должности председателя мы должны понимать, что любая партия набирает сторонников только после демонстрации того, как она работает», - заявил Александр Козловский.

Политик также отметил, что партии необходимо как можно более активно включится в реализацию всех проектов и программ, о которых говорил президент в Послании Совету Федерации. «Мы должны быть политической основой и опорой для президента и губернатора. Только своей работой мы можем что-то доказать людям», - заключил Александр Козловский.