Общество

В 2019 году в Псковской области пресечено 535 фактов незаконного использования электроэнергии

В 2019 году в сетях Псковского филиала «Россети Северо-Запад» выявлено и пресечено 535 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Факты самовольного подключения к электрической сети без оформления договора и использования приборов учета выявляются в ходе совместных рейдов специалистами Псковского филиала «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад», на основании судебных решений к административной ответственности за хищение электроэнергии в 2019 году привлечены 146 человек.

Так, одно из крупных нарушений было выявлено в Пыталовском районе, где житель одного из частных домовладений сделал наброс на воздушную линию электропередачи и незаконно, минуя прибор учета, пользовался электроэнергией с марта по август 2019 года. Своими действиями он причинил энергопредприятию ущерб на сумму более 92 тысяч рублей. Как пояснил сам правонарушитель в ходе судебного заседания, сделал он это с целью экономии денежных средств. Теперь ему придется возмещать причиненный ущерб. Кроме того, суд назначил виновнику административное наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей.

В Куньинском районе местный житель решился на нарушение закона после того, как его дом был обесточен в связи с задолженностью по оплате за потребленную электроэнергию. Вместо того, чтобы возобновить подачу энергии официальным путем, нарушитель с августа по октябрь 2019 пользовался электричеством самовольно. Суд квалифицировал его действия как безучётное потребление и назначил штраф в размере 5000 рублей, при том, что имущественный вред энергоснабжающей организации был определен в размере 8317 рублей 47 копеек.

По данным службы безопасности Псковского филиала «Россети Северо-Запад», абоненты похищают электроэнергию различными способами: от наброса проводов на линии электропередачи до врезки во вводные кабели, при этом значительная часть нарушений связана с подключением до прибора учета. По каждому выявленному случаю составляются акты о самовольном использовании энергоресурсов и протоколы об административном правонарушении, после чего дела передаются на рассмотрение в суд.

«Россети Северо-Запад» напоминает, что хищение электроэнергии в виде безучетного и бездоговорного потребления преследуется по закону, соответствующая норма прописана в Кодексе об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ, самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа. Для физических лиц он составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, не считая оплаты всего объема потребленной электроэнергии.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия Псковского филиала: 8 (8112) 59-73-45.