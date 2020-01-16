Общество

Единороссы приняли участие в праздновании 77-й годовщины освобождения Великих Лук

Около 100 активистов и сторонников «Единой России» в Великих Луках вышли 17 января на торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Великолучане – депутаты-партийцы, представители местного отделения «Единой России», общественники, ветераны и молодежь – почтили сегодня память павших воинов и вспомнили о трагических событиях прошлых лет.

«17 января – особая дата для города воинской славы Великие Луки. Практически каждый метр великолукской земли обагрен кровью советских воинов, которые шаг за шагом, улица за улицей, дом за домом упорно и последовательно освобождали ее от врага. Волю русского народа сломить не удалось, хотя враг крепко держал Великие Луки. Он опоясал город мощными укреплениями, яростно сопротивлялся, но не выдержал сокрушительного натиска красноармейцев», - сказал депутат фракции «Единой России» в Великолукской гордуме, председатель совета сторонников партии Николай Андросович.

17 января 1943 года Великие Луки были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. «Подвигом можно назвать не только освобождение, но и восстановление его из руин. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический, ратный и мирный труд, за патриотизм, стойкость, беззаветное служение Отчизне», - обратился к участникам митинга Андросович.

В завершение памятного мероприятия потомки возложили к Вечному огню цветы и венки.