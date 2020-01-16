Общество

Более 200 полицейских обеспечат безопасность граждан во время праздника Крещения в Псковской области

В праздник Крещения Христова, а также в ночь с 18 на 19 января стражи порядка обеспечат охрану общественного порядка во время проведения праздничных богослужений и массовых крещенский купаний. Всего в 55 населенных пунктах региона запланировано 110 мероприятий, в которых примут участие более 18 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 92 церквях и храмах Псковской области пройдут праздничные службы. А крещенские купания пройдут в 28 специально оборудованных местах. В Пскове горожане смогут окунуться в купель на центральном городском пляже реки Великой, а в южной столице региона местом проведения купаний определена река Ловать в районе северной оконечности острова Дятлинка.

Обеспечивать безопасность жителей области и охранять общественный порядок в праздничные дни будут 224 сотрудника полиции, 35 сотрудников Росгвардии, а также более 70 народных дружинников и 20 представителей частных охранных организаций. Для обеспечения правопорядка и регулирования дорожного движения у мест массового купания верующих будут также задействованы экипажи ГИБДД. А во время ночных служб на территории храмов и церквей, в местах, установленных для проведения обряда крещения полиция будет дежурить в усиленном режиме.