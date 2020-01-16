Общество

Новейшие образцы БМД и бронетранспортеров поступили на вооружение 76-й дивизии ВДВ

На вооружение 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ поступили новейшие образцы БМД и бронетранспортеров. Торжественная передача седьмого батальонного комплекта военной техники личному составу 234-го полка состоялась в Пскове в пятницу, 17 января, на плацу 1140-го артиллерийского полка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии, которое прошло под руководством заместителя командующего воздушно-десантными войсками, генерал-майора Анатолия Концевого, приняли участие представители органов власти региона и Пскова, командование гарнизона и личный состав 234-го полка, а также ветераны и юнармейцы.

В батальонный комплект, переданный в дивизию, входит 31 единица боевых машин нового поколения БМД-4 М и 8 БТР-МДМ «Ракушка». В торжественной обстановке техника передана одному из десантно-штурмовых батальонов десантно-штурмового полка. Экипажи боевых машин, в составе которых - лучшие военнослужащие соединения, предварительно освоили курс переподготовки на базе 242-го учебного центра в Омске.

От имени губернатора Псковской области с новыми машинами, полученными на вооружение в псковскую дивизию, военнослужащих поздравил заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов. «Отрадно видеть отношение государства к вооруженным силам. Сегодня решаются социально-бытовые вопросы, реализуется достойное денежное содержание, происходит постоянная модернизация и обновление военной техники, вооружения. Это позволяет вам выполнять задачи, которые ставит Главнокомандующий вооруженными силами, Министр обороны и командир дивизии, на самом высоком профессиональном уровне на благо добра и сохранения мира», - отметил он.

Заместитель командующего воздушно-десантными войсками генерал-майор Анатолий Концевой отметил, что за созданием представленных машин стоит колоссальный опыт конструкторов. «Боевые машины повышают боевую мощь воздушно-десантных войск, которые стоят на страже национальных интересов нашей страны. Войска продолжают развиваться и совершенствоваться. С учетом спланированных поставок современных образцов бронетанкового вооружения и техники в 2020 году в соединения и воинские части ВДВ запланирована поставка еще двух батальонных комплектов боевых машин» - отметил в своем приветственном слове генерал-майор Анатолий Концевой.

Как отметил командующий гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Игорь Каплий, данное перевооружение - результат трудов грандиозного коллектива. «Личный состав готов к достижению поставленных целей. Мы нарастили свои мускулы. Дивизия стала способна выполнить задачи в 5–7 раз сильнее, чем она была вчера», - дополнил командующий дивизии и пожелал личному составу с гордостью нести знамя полка, осваивать принятое вооружение и успешно выполнять учебно-боевые и боевые задачи.

Отметим, что БМД-4 М - это новейшая скоростная плавающая гусеничная машина, оснащенная самыми современными высокотехнологичными системами вооружения. Данная модель включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер массой 13,2 тонны. Вооружен двумя пулеметами. Машина предназначена для перевозки личного состава, боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.