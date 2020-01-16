Общество

Девочке из Дновского района удалось помочь благодаря жителям Пскова

Шестилетней Маше Никандровой из Дновского района удалось помочь благодаря жителям города Пскова, которые приняли участие в благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце». На средства, собранные в рамках акции (75 301 рубль), для Маши уже приобретен индивидуальный функционально-корригирующий корсет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского детского фонда.

Девочка родилась без ярко выраженных патологий, но со временем мама стала замечать некоторые особенности в развитии дочери. Врачи выявили синдром Марфана. Из-за этого заболевания, Маша очень быстро растет, ее кости и суставы не справляются с нагрузкой, из-за этого деформируется спина, осанка.

Чтобы поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, для девочки смоделировали и изготовили специальный корсет. Маша сразу поняла, как дышать и двигаться в нём. А результат был виден на 3D сканировании уже после пробного часа ношения! Теперь Маше предстоит привыкнуть к постоянному ношению корсета и часто посещать специалистов для профилактических осмотров. Через некоторое время девочке необходимо будет пройти курс занятий ЛФК и гимнастикой. Весь комплекс мер поможет Маше расти и развиваться наравне со сверстниками.

От лица маленькой Маши и ее мамы Псковское областное отделение Российского детского фонда выражает искреннюю благодарность жителям города Пскова, которые откликнулись на призыв помочь Маше и сделали свой посильный вклад в здоровье девочки.