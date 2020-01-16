Общество

Нерешенные вопросы псковских садоводческих товариществ обсуждают сегодня в Пскове

Ряд нерешенных вопросов и проблем, связанных с инвентаризацией, межеванием и кадастрированием земельных участков садоводческих товариществ, расположенных на территории Псковской области, обсуждается сегодня, 17 января, на заседании межведомственной рабочей группы по развитию садоводства в регионе под председательством вице-губернатора Нинель Салагаевой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в ходе заседания сообщил, что с сентября 2017 по июль 2019 года проведено 16 рабочих встреч по оформлению в собственность земельных участков, расположенных на территории садоводческих товариществ. Итог - в 5 из 13 садоводческих товариществах обеспечено проведение кадастровых работ.

При этом директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко отметила, что «для нее эта цифра новая». «По нашим данным, пока по праву бесплатной приватизации проблема не ушла, - уточнила она. - Многие садоводы хотят сделать инвентаризацию, межевание и работы по постановке на кадастровый учет земель общего пользования, но это очень дорогая услуга. Кроме того, владельцы участков боятся их проводить».

Анна Войченко также обратила внимание, что в ходе встреч профильной рабочей группы было определено помочь некоммерческим товариществам, но такая помощь, по ее словам, осуществлена не была.

Николай Романов в свою очередь подчеркнул, что заранее оговаривалась, что такая помощь, как и продление налоговых каникул для садоводов, будет возможно, если будут выполнены работы по инвентаризации, но они не были выполнены.

«Инвентаризацию, кроме вас, никто не сделает, за вас журналы никто не поднимет. Это было обозначено в протоколе. Это было выполнено?», - задала вопрос вице-губернатор Нинель Салагаева.

В ответ Анна Войченко заявила, что она представляет интересы садоводческих товариществ, но у нее нет полномочий повлиять на процесс инвентаризации.

В ходе дискуссии было обозначено, что в Псковской области зарегистрировано 341 садоводческое товарищество, согласно официальной статистике.

Председатель правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев уточнил со ссылкой на данные сельхозпереписи, что в регионе работает 484 садоводческое товарищество.

Анатолий Бибаев также обратил внимание, что в прошлом году было возобновлено финансирование по программе по поддержке садоводств, но садоводы этих денег, заверил он, не получают.

Николай Романов ответил, что 36 садоводческих товариществ в 2019 году получили по 76 тысяч рублей. «Получить эти средства можно только при отсутствии задолженности по налогам», - добавил он.

Нинель Салагаева обратила внимание, что в Псковской области ни одна общественная организация не представляет интересов всех садоводческих товариществ, а только лишь их части. Например, в союз СНТ, который возглавляет Анна Войченко, входит только около 40 садоводств.