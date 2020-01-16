Общество

В Пскове стартовал курс для детей по профилактике травматизма и подготовке к реагированию на ЧС

Сегодня Псковское отделение Красного Креста дало старт очередному курсу для детей по профилактике травматизма и подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации для шестиклашек школы №9, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской Красном Кресте.

Первое занятие было посвящено пожарам и возгораниям, их риску и опасности для здоровья и жизни человека. На занятии ребята разобрались с основами техники безопасности при пожаре и узнали, как не допустить возгорание, нужен ли дома огнетушитель. Ребята в интерактивной форме обсудили различные поражающие факторы пожаров, узнали о средствах пожаротушения как классических, так и нетривиальных. А также получили задание изучать места, в которых они бывают, на предмет средств пожаротушения и запомнить их расположение.

Интерактивный курс состоит из 7 занятий, которые включают в себя: правила поведения при пожаре и блоки по профилактике пожаров, правила эвакуации; ПДД, правила поведения на воде и на льду, правила поведения при походе в лес, при общении с незнакомыми людьми.

Этот цикл занятий станет вторым для учащихся Школы №9. Ранее занятия по этим темам проходили для учащихся 5х классов. Специалисты Красного Креста рады объяснить всем Псковским ребятам, как оценивать ситуацию и вести себя, в соответствии с этой оценкой, как сохранить собственную жизнь и здоровье, как оставаться в безопасности.

Псковский Красный Крест приглашает образовательные организации записаться на курс. Одно занятие занимает 45 минут и рассчитаны на детей в возрасте 11-14 лет. Для того, чтобы курс был эффективен, нужно пройти все занятия одной группой. Телефон для записи: (8112) 72-09-11.