Общество

Автомобили с говядиной неизвестного происхождения задержали в Себежском районе

16 января в Себежском районе Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни было приостановлено движение двух транспортных средств, которые перевозили говядину из Республики Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального правления Россельхознадзора, в ходе проведения досмотра грузовых отсеков автомобилей государственные инспекторы выявили говядину в четвертинах, общим весом около 2,8 тонн, а также около 600 килограммов говядины в блоках. На партии мяса не были представлены ветеринарные сопроводительные документы, а на самой продукции отсутствовали клейма. Таким образом, у инспекторов Россельхознадзора не оказалось возможности убедиться в безопасности мясосырья, а также установить его происхождение. Кроме того, в автомобиле отсутствовали холодильные установки, что нарушает ветеринарно-санитарные правила перевозки продукции, требующей соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении.

Перемещение говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Государственными инспекторами были оформлены акты о возврате груза в Республику Беларусь.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административном правонарушении.