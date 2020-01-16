Общество

Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту 8-летней порховички

8-летняя порховичка Мария Тимофеева получила подарок от секретаря Генсовета «Единой России», сенатора от Псковской области Андрея Турчака. Сегодня, 17 января, от его имени секретарь регионального отделения партии Александр Козловский поздравил семью с прошедшими праздниками и вручил девочке специальный велосипед, сделанный с учетом потребностей и физических особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак присоединился сам и призвал однопартийцев принять участие во всероссийской акции «Елка желаний». В конце декабря участники Госсовета последовали примеру президента России Владимира Путина и подключились к благотворительной акции. В Александровском зале Кремля были установлены сразу девять новогодних деревьев. Их украсили открытками в форме шаров, на которых были написаны детские мечты.

Акцию «Елка желаний» поддержали в «Единой России», установив новогоднее дерево в центральном исполкоме партии. Так, секретарь Генсовета «Единой России» снял с ели открытку от Марии Тимофеевой из Псковской области, которая поделилась мечтой о велосипеде.

«Время подарков и праздник продолжаются! В своем письме на "Елку желаний" ты попросила осуществить твою мечту – получить в подарок детский велосипед. Так получилось, что в Москве твое письмо с "Елки желаний" снял Андрей Анатольевич Турчак. Он был очень рад, что может выполнить желание юной жительницы Порхова. К сожалению, он не смог лично вручить тебе свой подарок, но попросил меня выполнить эту важную миссию. Надеюсь, его подарок тебе очень понравится, доставит тебе массу удовольствия и сделает тебя еще сильнее! С прошедшим Новым годом тебя и твоих замечательных родителей, счастья вам, здоровья и удачи!» - обратился к девочке Александр Козловский, передал Марии велосипед, а ее родителям – стиральную машину.