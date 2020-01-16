Общество

Расписание поезда «Псков - Москва» частично изменится в апреле

Расписание поезда из Пскова в Москву и обратно частично изменится на две неделе в апреле. Как пишет «МК в Пскове», об этом предупреждает администрация Октябрьской железной дороги.

Поезд №9 из Пскова в Москву с 14 по 29 апреля будет прибывать в столицу на 21 минуту позже, в 6.35.

Поезд №10 из Москвы в Псков с 13 по 28 апреля будет отправляться на 8 минут позже, в 20.31.

Некоторые поезда из Москвы в Петербург и обратно во второй половине апреля курсировать не будут, часть маршрутов изменит расписание. Это связано с реконструкцией инфраструктуры на нескольких перегонах.