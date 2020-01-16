Общество

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 состоялось мероприятие, приуроченное ко дню рождения Софьи Ковалевской

У учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области прошло мероприятие, посвященное 170-летию со дня рождения первой русской женщины-математика, доктора философии, профессора Стокгольмского университета, члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук Софьи Ковалевской. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в ходе классного часа учащиеся посмотрели документально-научный фильм о жизни семьи Корвин-Круковских и виртуально прогулялись по мемориальному музею-усадьбе Софьи Ковалевской.

Кроме того, для учеников была проведена викторина «На перекрестке наук», по итогу которой был создан стенд под названием «Принцесса науки», посвященный героине классного часа.

«Единственный в мире мемориальный музей Софьи Ковалевской находится в деревне Полибино Великолукского района. Мы должны помнить и сохранять память о великих людях, которые жили и своим трудом прославили и воспели наши земли», - отметила Наталья Афанасьева.