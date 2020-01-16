Общество

Михаил Мишустин назначил нового главу ФНС

Михаил Мишустин первым распоряжением на посту премьера назначил своего заместителя в Федеральной налоговой службе Даниила Егорова главой ведомства, сообщает телеканал «Дождь».

Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Напомним, ранее руководителем ФНС России был сам Михаил Мишустин: с 2010 года возглавлял ведомство. А 16 января 2020 года президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром.

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Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве, в 1998 г. окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. С 2000 г. по 2001 г. являлся членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, в 2001 г. руководил юридическим отделом ЗАО «Энеко».

В налоговых органах с 2001 года. В 2001-2003 гг. - специалист 1-й категории, консультант отдела обеспечения деятельности руководства Управления МНС России по Москве. В 2003-2005 гг. - начальник отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, начальник отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС России №44 по Москве. В 2005-2009 гг. - начальник отдела камеральных проверок, начальник отдела выездных проверок №2 Межрайонной инспекции ФНС №50 по Москве. С 2009 г. по 2010 г. - замначальника отдела контрольной работы Управления ФНС по Москве. В 2010-2011 гг. возглавлял отдел рассмотрения споров с физлицами, отдел рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, был замначальника управления и начальником управления досудебного аудита ФНС. В мае 2011 г. стал замом Михаила Мишустина.

В ФНС Егоров курировал работу Контрольного управления, управлений трансфертного ценообразования, камерального контроля и оперативного контроля.