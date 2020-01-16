Общество

В ИК-5 шьют футболки для ООО «Этника»

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных в исправительной колонии № 5 УФСИН России по Псковской области отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции заключен договор на 2020 год с ООО «Этника» на пошив корпоративной одежды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, производственный участок учреждения оснащен парком универсальных швейных машин и специальным швейным оборудованием. В прошлом году специально под заказ компании были закуплены несколько специализированных швейных машин.

На участке по пошиву корпоративных футболок задействованы семеро осужденных, заработная плата которых выплачивается в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

Первая партия футболок в количестве 710 штук уже отгружена, в ближайших планах - увеличение объемов производства на постоянной основе в количестве 2000 штук ежемесячно.