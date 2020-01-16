Общество

Более 900 массовых мероприятий с участием 580 тысяч человек прошли в Пскове в 2019 году

В пятницу, 17 января, в УМВД России по городу Пскову состоялось совещание, посвященное итогам работы в 2019 году. В нем приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин, прокурор города Пскова Константин Тельнов, заместитель начальника управления - начальник полиции УМВД России по Псковской области Алексей Дмитриев, председатель Псковского городского суда Псковской области Николай Борисов, начальники территориальных отделов полиции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, с докладом о результатах работы за год выступил Сергей Сурин. Он сообщил, что в минувшем году правоохранительными органами при проведении более 900 массовых мероприятий с общим количеством участников 580 тысяч человек не было допущено нарушений общественной безопасности, актов терроризма и экстремизма. К охране общественного порядка было привлечено 668 народных дружинников, 859 сотрудников войск национальной гвардии, 150 военнослужащих ВДВ, 404 работника частных охранных организаций и и сотрудники других ведомств.

В 2019 году, благодаря проведенной профилактической работе, снижена уличная преступность, меньше аварий совершено в состоянии алкогольного опьянения, сократилось количество убийств и разбоев, а также тайных хищений чужого имущества.

Однако сохраняется тенденция роста тяжких преступлений, это связано со значительным количеством выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Начальник УMВД заметил, что удерживается положительная динамика раскрываемости преступлений, отсутствуют факты нераскрытых умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. Продолжаются самовольные уходы несовершеннолетних из дома, а также из государственных учреждений. За 2019 год поступило 79 сообщений о самовольных уходах несовершеннолетних.

В своем выступлении заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отметил тесное взаимодействие муниципалитета и городских правоохранительных органов во время проведения общегородских мероприятий.

Он поблагодарил сотрудников полиции за слаженные действия и профессионализм, за обеспечение безопасности и правопорядка в городе. Отдельную благодарность он выразил за обеспечение общественного порядка и безопасности горожан и гостей города во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. В завершении выступления Владимир Воробьев выразил надежду на продолжение тесного взаимодействия, пожелал сотрудникам полиции крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы.