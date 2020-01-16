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Общество

«Акценты» Донецкого: Путин forever, малолетние нелюди и спасенные котики

17.01.2020 18:35|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Спецоперация «Путин forever». Послание президента неожиданно стало политической сенсацией года.
Прирожденные отморозки. В Пскове будут судить подростков, из хулиганских побуждений убивших двух бомжей.
Особенности национальной коте-терапии. Как общественники и журналисты спасли кошек от мучений в «контактном зоопарке».

Всё оживилось, всё пришло в движение. Еще во вторник, 14-го января, на Старый Новый год, публицисты и аналитики уныло «перетирали» новогоднее выступление Путина, в котором основным посылом считалось предстоящее празднование 75-летия Великой Победы, а содержанием политики – обращение в прошлое и фатальное отсутствие «образа будущего». «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…» и уже в среду, 16-го, все волшебным образом изменилось, и самые бойкие комментаторы взахлеб и с реальными искрами из глаз заговорили о внезапном старте трансфера власти и чуть ли не «конституционном перевороте».

Никто из многочисленных оракулов и предположить не мог, что ежегодное послание президента, к которому все привыкли, как к оскомине, из помпезного и, скажем прямо, рутинного мероприятия вдруг превратится в главное событие политического года, если не целого десятилетия. Все вроде бы знали, что Путин хочет остаться с Россией навсегда, но предполагали, что реальный процесс «оптимизации» действующей Конституции может начаться только после выборов в Госдуму 21-го года. О своей стремительной отставке не знали ни премьер Медведев, ни весь кабинет министров. Своим посланием Владимир Путин фактически «послал» - сначала правительство, а затем и положения ельцинской Конституции 1993-го.

Возможно, это излишне жесткая оценка, но, по сути, так оно и есть. Впрочем, в жестких оценках сейчас недостатка нет. Политологическое сообщество, очнувшись от первоначального шока, четко разделилось на тех, кто, писая кипятком до ожогов лодыжек, приветствует «Перестройку 2.0» и «Революцию сверху», и тех, кто глубокомысленно рассуждает о «трансфере через трансформацию» и казахстанском сценарии.

По распространенной версии, речь идет о существенном ограничении власти следующего, после Путина, президента и выходе на политическую авансцену нового и пока до конца неопределенного органа власти – Госсовета, в который якобы и переместится весь «центр политической силы» в стране.

Наблюдателей поражает скорость перемен. В течение суток до смерти надоевший персонаж «денег нет, но вы держитесь» сменился на бывшего начальника федеральной налоговой службы и автора музыки к песням популярного певца Григория Лепса, а по интернету начал гулять мем «тандем ушел, тотем остался», подразумевающий игру с фамилиями ушедшего и свежего премьеров – Медведев и Мишустин. Здесь поясню для тех, кто недопонял, что тотем, то бишь священное животное, связанное с родом, у нас со времен древних славян – это именно медведь, косолапый, которого мы с детства ласково называем Мишей.

Масштаб «Перестройки 2.0» действительно изумляет: Медведеву определена роль первого заместителя Путина в Совбезе, то есть как бы «вице-президента», властные полномочия Госдумы и Совета Федерации существенно расширяются, губернаторы входят в Госсовет, и уже опубликован список рабочей группы по подготовке судьбоносных для страны поправок в Конституцию. В списке кого только нет - от пианиста Мацуева до кинорежиссера Шахназарова и писателя Прилепина. Да, тут нельзя не согласиться с теми комментаторами, кто всерьез говорит о тщательно подготовленной тайной спецоперации, которую одни политологи по привычке продолжают называть «Преемник», а другие, более дерзкие, - «Путин forever, Путин навсегда».

Понятно, что пока мы, обыватели, имеем в наличии лишь намерения, то есть весьма смутную программу ближайших действий власти. Однако, видя, как лихо всё закрутилось, нельзя исключать, что пресловутый трансфер ускорится, и, опять же, самые прыткие уже предрекают выборы в Госдуму не в 21-м, а в нынешнем 2020-м году, либо пророчат о плебисците по поправкам в Конституцию. Если это будет так, то грех не воспользоваться знаменитой сталинской формулой, «год великого перелома», пусть не экономического базиса, но политической надстройки – точно.

Не будем, впрочем, здесь особо спешить с оценками, поскольку большинство отечественных политологов уже насмешили страну своими недавними прогнозами, снова попав двадцать первым пальцем в небо, тогда как нацлидер с двадцатилетним стажем опять всех переиграл и, что называется, «сделал». Теперь можно долго рассуждать о распределении ролей в начавшемся спектакле - кто технический премьер, а кто реальный преемник? «Непотопляемый» Медведев, Собянин, Шойгу? Важно, что сочиняет пьесу команда сценаристов под началом Путина, и сочиняет ее «под себя», и какой документ, какое произведение мы получим в итоге, сейчас наверняка не знают даже эти сценаристы.

На этом блестящем политологическом фоне несколько поблекла первая «социальная» часть послания Путина – о повышении маткапитала, детсадах и горячих обедах для младшеклассников, но это неизбежно, и, видимо, предполагалось: те, кого коснутся пособия и дополнительная поддержка, разумеется, этого не забудут, для всего прочего населения эта информация не более чем привычный «разговор в пользу бедных». Как бы то ни было, провластные политики и сервильные журналисты уже начали камлания «за», немногочисленная либеральная тусовка в разных вариациях пляски вокруг бубна «против», а народ, почесывая зад и перед, привычно безмолвствует.

А я продолжаю. В своих еженедельных обзорах я редко обращаюсь к криминальной хронике, если, конечно, это не случаи, о которых говорят и пишут все, как раслененка от доцента Соколова из СПбГУ. Новость о завершении уголовного дела в отношении трех семнадцатилетних подростков, в ночь на 24 декабря 2018 декабря убивших двух человек, особо резонансной не назовешь, и все-таки история настолько дикая, что ее трудно проигнорировать.

Что случилось более года назад? Трое подростков, приняв на грудь горячительного в квартире на улице Мирной, спустились в подвал дома, где руками, ногами и металлической ножкой от стола до смерти избили трех лиц без определенного места жительства. В результате нападения двое бомжей скончались на месте, а третий выжил только потому, что, как говорится в деле, ему была своевременно оказана срочная медицинская помощь.

Как подчеркивается в материалах расследования, подростки на протяжении долгого времени вели асоциальный образ жизни, совершали агрессивные поступки, проявляли жестокость в отношении сверстников и более младших детей, избивали их, постоянно хамили взрослым, в том числе и в нецензурно, учились плохо, словом, полностью подходили под категорию «шпана» и «малолетнее хулиганье». То есть для знавших их педагогов известие о жестоком убийстве бомжей вряд ли стало неожиданностью. Сейчас уголовное дело со всеми жуткими доказательствами содеянного направлено в Псковский городской суд, и малолетним убийцам грозят сроки до 20 лет заключения.

Согласитесь, при всей своей жестокости, увы, вполне банальная история. Мне не хотелось бы впадать в дешевое морализаторство, мол, вот посмотрите на «поколение Пипец» со смартфонами вместо мозгов! Куда глядели семья и школа, где были педагоги, полиция и так далее?

Поскольку семьи были на месте, и видимо, в целом понятно, что это были за семьи, а школа все видела, но ничего поделать не могла. Что до полиции, контролирующей несовершеннолетних преступников, то и тут ясно, что пока не произойдет преступления, посадить потенциально опасного подростка нельзя.

Кивать на прошлое тут вряд ли уместно, де, вспомним былые нравы и фильм Динары Асановой «Пацаны», с момента краха Советской власти уже почти тридцать лет прошло, и нынешние дети растут совершенно в другой реальности. И все же, произойди нечто подобное тридцать лет назад, об инциденте говорил бы весь город, журналисты строчили бы статьи на тему «Как возможно такое?» и «Кто виноват?», в школах устраивали бы публичные диспуты с педагогами и воспитателями исправительных учреждений, комсомольские организации получили бы установку «усилить воспитательную работу среди контингента». И так далее.

А нынче? Полное равнодушие. Всего лишь несколько строчек в криминальной хронике региона. Общество атомировалось, и каждый думает о себе: как выжить в капиталистических каменных джунглях? Подростки из неблагополучных семей отправятся в колонию? Туда им и дорога! Несчастные бомжи? Да их и не жалко. В нынешних условиях жесточайшего социального расслоения не до бомжей, не до забот малолетних преступников. После случившегося многие окружающие только вздохнули с облегчением: ну и пусть убивают друг друга. Меньше опасных животных вида «хомо сапиенс» бродит по ночным темным улицам.

Возможно, кто-то скажет, что нарисованная картина слишком мрачна, а по мне так все обстоит гораздо хуже. И в ближайшие годы мы увидим и не такое. Вот, в Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Как сообщают СМИ, дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, мальчик в четвертом. Срок беременности девочки составляет семь недель, полиции известно о произошедшем, ведомство проводит проверку. И тут уже никого по статье не привлечешь. К тому же неизвестно, кто кого соблазнил. Показательный штрих для довершения безрадостной картины мира выживающего «глубинного народа».

И все-таки не все так пессимистично. Известное «умягчение нравов» происходит, и подтверждением этого служит история, рассказанная Центром Деловой Информации. В Пскове, на улице Толстого, открылся так называемый «контактный зоопарк», а точнее говоря, выставка кошек и одной обезьянки, под названием «Коте-терапия». За 200 рублей можно было погладить животных и пообщаться с ними.

Однако выставка продолжалось сравнительно недолго. Возмущенные отклики неравнодушных псковичей заполнили соцсети: «Там АД для животных. Половина больны, и все точно несчастны. Это надо прекратить», - написала одна сердобольная псковичка. А другая подтвердила: «За 200 р. вы попадаете в вонючие помещение, в клетке находятся кошки, а на стуле сидит замученная обезьянка, которая вообще не реагирует не на какие действия».

Корреспондентка ЦДИ отправилась на место и описала увиденное. Ее рассказ оказался еще страшнее. Выяснилось, что некие молодые люди занимаются таким вот живодерским бизнесом - собирают из приютов кошек и устраивают выставки, доводя животных до истощения. И вот, благодаря огласке в СМИ и активистам «Зоозащиты» история получила почти счастливый финал.

Замученные котики изъяты и помещены на передержку, а молодыми бизнесменами должны заняться правоохранители. Кто-то, опять же, наверняка заявит: какие котики, когда вон – людей бездомных насмерть забивают!. На что можно возразить только одно: в обществе все взаимосвязано, и если бы те подростки жалели котиков, то скорей всего они никогда не стали бы и убийцами. Хотя… к сожалению, часто бывает и так, что любовь к собакам и кошкам вовсе не гарантирует сочувствия к людям. Засим прощаюсь. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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