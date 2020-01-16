Общество

Норку за ловлей рыбы смогла заснять экскурсовод Пушкинского заповедника в «Тригорском»

На официальной странице Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети появились уникальные кадры. На фотографиях и видео, сделанных экскурсоводом музея Викторией Жаворонковой, запечатлена норка, занимающаяся ловлей рыбы в пруду, расположенном в Тригорском - мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, приятелей и соседей ссыльного Пушкина.

С официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Отметим, что сотрудники музея-заповедника не случайно считают подлинный пушкинский ландшафт — воспетые поэтом «подвижные картины» — одним из самых важных «экспонатов» и хранят его насколько могут бережно. В исторических усадебных садах, по берегам рек и озёр, в знаменитых Михайловских рощах часто встречаются некрупные дикие животные: куницы, выдры, белки, зайцы, лисы и так далее. Европейская норка, которую можно увидеть на фото и видео, занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Псковской области. С недавнего времени эти зверьки стали селиться по берегам Пушкиногорских рек и озер, отмечают сотрудники музея.

Напомним, что некоторое время назад той же Виктории Жаворонковой повезло запечатлеть в Тригорском семью косуль, переплывающих Сороть и скрывающихся в усадебном парке.