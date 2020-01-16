Общество

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак отмечает день рождения

В субботу, 18 января, отмечает свой день рождения депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Глава Пскова Елена Полонская и депутаты Псковской городской Думы поздравляют коллегу с праздником, желают крепкого здоровья, семейного счастья, радости и благополучия, настойчивости и терпения в решении каждодневных задач, новых свершений и побед.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, Олег Михайлович Брячак родился 18 января 1980 года в Пскове. В 1998 году окончил Погранично-таможенно-правовой лицей (школа №22). Выпускник Псковского юридического института ФСИН РФ, специальность «юриспруденция». Трудовая деятельность:1998 - 2002 - менеджер ЗАО «Ростэк - Терминал». 2002 - 2004 - менеджер «ТЕКО-Терминал». 2004 - 2005 - директор ЗАО «ТЕКО». С 2005 года по настоящее время - генеральный директор ЗАО «ТЕКО-Терминал». В 2011 и 2016 году избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов 5-го и 6-го созывов по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». С 2017 года — депутат Псковской городской Думы. С июня 2014 года - руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия».