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Общество

Свыше 15 тыс. спасателей обеспечат безопасность на крещенских купаниях в России

18.01.2020 11:12|ПсковКомментариев: 0

Спасатели МЧС проконтролируют безопасность 3,9 тыс. мест традиционных крещенских купаний по всей России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Для обеспечения безопасности людей в православный праздник на иорданях и майнах организовано дежурство свыше 15,6 тыс. спасателей МЧС России, задействовано более 5 тыс. единиц техники», - сказали в МЧС РФ.

Там напомнили, что обряд купания начнется 18 января и продлится до 24 часов (по местному времени) 19 января. Все это время на оборудованных 3,9 тыс. мест крещенских купаний организовано дежурство сотрудников МЧС России, полиции, медработников, представителей местных администраций, а также волонтеров. «В частности, от Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России на дежурство выйдут свыше 2,3 тыс. инспекторов, более 340 единиц плавсредств, из них почти 70 судов на воздушной подушке», - отметили в МЧС.

«В регионах, где отсутствует достаточная толщина льда, а погода неустойчива и характеризуется перепадами, крещенские купания осуществляются с берега в специально оборудованных местах. Также во всех регионах будет осуществляться патрулирования возможных незаявленных купелей с целью недопущения несанкционированного выхода людей на лед и к воде», - сообщили в пресс-службе.

В министерстве призвали россиян соблюдать правила личной безопасности во время Крещенских омовений: окунаться в специально оборудованных местах под присмотром спасателей, к проруби подходить неспешно в удобной, нескользящей обуви, не находиться в проруби более минуты.

«Рекомендуется выпить горячие чай, кофе, травяные настои из предварительно подготовленного термоса. МЧС России настоятельно рекомендует гражданам очень ответственно отнестись к собственной безопасности: не купаться в несанкционированных местах, ни в коем случае не отпускать детей одних к водоемам», - заключили в МЧС.

Теги: #крещение #крещенские купания
Источник: Псковская Лента Новостей
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