Общество

Жителям Усвят напомнили, как правильно топить печь и пользоваться электрооборудованием

18 января сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в поселке Усвяты Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту» и «Эксплуатация газового оборудования в быту».

С жителями поселка Усвяты проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, под роспись проинструктировано 18 человек и распространено более 20 листовок.

С настоятелями и ответственными за пожарную безопасность храмов проведены профилактические беседы по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на объектах религиозного назначения.

Жителям поселка напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб. До граждан доведена обстановка с пожарами на территории Усвятского района и Псковской области.