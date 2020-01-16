Общество

Псковичка предложила снести дом на Труда, 8

Псковичка предложила снести дом на Труда, 8. Свое предложение она озвучила в обращении на сайт губернатора Псковской области. «Уважаемые чиновники, призываю вас проникнуться проблемой, которая уже очень долгое время существует на ул.Школьная (точный адрес — ул. Труда, 8). В историческом центре города на ул.Школьной существует настоящая свалка мусора, стоит покосившийся страшный дом, грязь и беспорядок», - пишет автор обращения.

За последние полгода она обозначает эту проблему уже в третий раз. Ранее она получила ответ, что у земельного участка, на котором стоит постройка и организована стихийная свалка, есть собственник, которому уже были назначены штрафы. «Но если человек не понимает и не приводит свой участок в порядок, может, нужно применять к нему другие меры? Как вариант - снести эту постройку, силами ЖКХ навести порядок на этом участке и обязать этого недобросовестного собственника оплатить все эти работы», - предложила женщина.

«Очень обидно становится за свой родной и любимый город, когда во время прогулок по центру открываются такие нелицеприятные виды, как этот покосившийся дом и свалка вокруг него. Призываю вас принять соответствующие меры», - попросила она.