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Общество

В Минздраве посоветовали согреваться после крещенских купаний чаем, а не алкоголем

19.01.2020 09:53|ПсковКомментариев: 1

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай посоветовал россиянам на Крещение купаться в определённых для этого местах, не курить и согреваться горячим чаем, сообщает «Интерфакс».

«Купаться необходимо в отведённых для этого местах, в которых оценивается качество воды и обеспечивается присутствие спасателей, медицинских работников», - написал Салагай в своём телеграм-канале в субботу.

Кроме того, по его словам, «категорически запрещается принимать алкоголь перед купанием - это связано далеко не только с общими вопросами культуры и отношения к самому купанию, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья».

«Ни до, ни после купания не следует курить. Желательно, чтобы приём пищи был примерно за два часа до купания. Прямо перед купанием лучше от серьёзного приема пищи отказаться», - отмечает замминистра.

Если плохо себя чувствуете, например, болит голова, сердце, простыли, то от купания лучше воздержаться, а если страдаете хроническими заболеваниями, то лучше проконсультироваться с врачом, пишет Салагай.

Перед тем, как окунуться, лучше разогреться, сделав легкую разминку, отметил замминистра, напомнив, что «алкоголь не разогревает».

Он также предупредил, что в проруби долго находиться нельзя, особенно неподготовленному человеку, а после выхода из воды нужно хорошо вытереться и надеть тёплую одежду.

«После купания можно попить горячего чая в компании друзей и сохранить хорошее настроение на весь год», - отметил Салагай.

Крещенские купания - православная традиция, которой придерживаются в России, Украине, и некоторых других странах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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