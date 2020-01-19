Общество

УФАС за 2019 год привлечено к ответственности 129 псковских чиновников

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области подводит итоги работы в 2019 году. В пресс-службе УФАС напомнили, что в полномочия управления в сфере осуществления контроля, в основной своей массе, входит контроль за исполнением: 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг»; 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»; 38-ФЗ «О рекламе»; 381 – ФЗ «Об основах государственного регулировании торговой деятельности в Российской Федерации».

Кроме этого, не остается не охваченным законодательство о тарифном регулировании, о гособоронзаказе, иностранных инвестициях, большое количество подзаконных актов в сфере энергетики, теплоснабжения, газоснабжения и иные акты.

За период 2019 года УФАС вынесено 206 постановлений о наложении штрафов на сумму более 21 миллиона рублей. Привлечено к ответственности 166 должностных лиц, из них 129 чиновников различного уровня и 30 юридических лиц. В суд обжаловано 35 штрафов отменено 4 (в том числе 1 по малозначительности).

«Следует учесть, что в этом году, в соответствии с нормами КоАП РФ, индивидуальные предприниматели, которые нарушили закон впервые, освобождались от штрафов и получали предупреждение, таких счастливчиков у нас было 12, но в случае, если они повторно нарушат закон, штрафа не избежать», - отметили в пресс-службе УФАС.