Общество

Путин считает крайне важной задачей сохранение объективной информации о Второй мировой войне

Россия не позволит никому стереть правду о событиях Второй мировой войны, и у нее достаточно объективной информации для этого, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», - сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Слова главы государства приводятся на сайте телеканала.

В связи с этим Путин напомнил о создании центра архивных фото- и видеоматериалов, «которые на десятилетия вперед, а может и гораздо больший срок вперед, не дадут никому возможности извращать историю, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных политических сиюминутных целей, наносить ущерб памяти нашему народу, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом, пишет «Интерфакс».

«Вот это самое главное, мы обязаны это делать. Потому что, как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», - подчеркнул президент.