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Общество

Святая вода: как отметили Крещение псковские випы

19.01.2020 15:48|ПсковКомментариев: 0

Фото: православие.ру

Сегодня, 19 января, православный мир отмечает Крещение - это один из самых древних праздников христианской Церкви, его установление относится еще ко временам апостолов. Именно с этим днем связана одна из ярчайших русских традиций - купания в зимней проруби. В народе считается, что окунуться в ледяную воду на Крещение помогает смыть все грехи, хотя официальная церковь не подтверждает это мнение. Кто из псковских випов отважился на водные процедуры в этом году, а кто остался «переждать на берегу», читайте в нашей публикации.

Сразу скажем: отважных купальщиков в этом году, даже несмотря на достаточно мягкую погоду, немного. Большинство обошлись поздравлениями на страницах во ВКонтакте и в Instagram. Например, уроженка Пскова, Мисс Вселенная-2002 Оксана Федорова разместила фото, сделанном в Сергиевом Посаде и сопроводила его добрыми словами: «Пусть Крещенская вода смоет все плохое и унесёт прочь все болезни». Кроме того, она процитировала слова старца с Талабских островов Псковского озера отца Николая Гурьянова: ««Не забывай никогда, даже в самые темные дни твоей жизни, благодарить Бога за все, Он ждет этого и пошлет тебе новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается».

Страница Оксаны Федоровой в Instagram

Поздравил своих подписчиков с Крещением и экс-глава Пскова, а ныне Председатель правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский. «Будьте здоровы и богом хранимы!», - пожелал всем политик.

Аккаунт Ивана Цецерского в сети Instagram

Поздравила псковичей с Крещением и нынешний глава города, Елена Полонская. «Сегодня на сердце особенно тепло – мы встречаем добрейший праздник – Крещение Господне, - отметила она в своем сообщении в Instagram. - В этот прекрасный день желаю вам душевного согласия, крепкого здоровья, счастья и желанного успеха, который станет поводом для радостных событий в наступившем 2020 году».

Страница главы города Пскова в Instagram

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова съездила на Крещение с семьей в Выбуты. Свой пост она сопроводила хэштэгами #православие #вера #надежда #любовь #точтонасобъединяет.

Наталья Соколова рассказала о том, как празднует Крещение, в своем аккаунте в Instagram

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который приехал с официальным визитом в Псковскую область в минувшую субботу, встретил крещенское утро на службе в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где прошло праздничное богослужение в честь праздника.

Фото из Инстаграм Вячеслава Володина

К слову, там же провела утро и директор государственного предприятия Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области» Ирина Назарова.

Фото со страницы Ирины Назаровой во ВКонтакте

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Великое освящение воды на монастырском кладезе Псково-Печерского монастыря, о чем сообщается в официальной группе обители во ВКонтакте.

Фото Ирины Поповой, https://vk.com/pechory

Экс-губернатор Псковской области, а ныне заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак также не обошел своим вниманием один из любимейших у православных праздников. На своей странице в Instagram он разместил фото, на котором запечатлен момент освящения воды в Святоуспенском Святогорском мужском монастыре.

Фото со страницы политика в Инстаграм

Не совсем понятно, последовал ли Андрей Анатольевич своей давней традиции окунаться в крещенскую купель. 

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Судя по всему, нестандартная крещенская погода, которая, казалось бы, должна была сподвигнуть псковичей на традиционные эксперименты, подействовала на псковичей с точностью до наоборот. Видимо, в плюс два купаться не так интересно, как в минус 24. Впрочем, как утверждают очевидцы, на подъездах к местам купания в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре или в Никандровой пустынь недостатка в желающих окунуться в купель не было. Хотя и особенного ажиотажа не наблюдалось. Большинство приезжих выстраивалось в очереди за крещенской водой - одной из святынь для православных людей. Верующие люди считают, что такая вода не портится длительное время, подает исцеление недугов душевных и телесных, гасит пламя страстей, отгоняет злых духов. 

Теги: #крещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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