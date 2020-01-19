Общество

Актрису Нину Русланову госпитализировали

Российскую актрису Нину Русланову госпитализировали. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По его данным, 74-летняя артистка страдает от проблем с сердцем - в частности, у нее диагностирован пароксизм предсердий (приступ аритмии, длящийся не более семи дней). В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

При этом дочь актрисы Олеся не подтвердила эту информацию, передает «Говорит Москва» в Telegram-канале.

О госпитализации Руслановой также сообщалось 16 января, однако позднее ее дочь заявила, что актриса находится в санатории.

Актриса снялась в более чем 170 картинах, в том числе в «Собачьем сердце», «Завтра была война», «Кин-дза-дза!», «Не стреляйте в белых лебедей» и «Мой друг Иван Лапшин». В 1998 году получила звание народной артистки России. Также она четыре раза становилась лауреаткой премии «Ника» за лучшую женскую роль и женскую роль второго плана.