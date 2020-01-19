Общество

Грибы собирают в январе жители Псковской области

Житель города Великие Луки опубликовал в соцсети ВКонтакте фото грибов, которые собрал накануне в лесу.

«Вчера утром ходил по грибочки. Вот набрал. Так что имейте ввиду, что вешенки пошли», - написал он.