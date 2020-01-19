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Ощущения не те: Как в Крещение псковичи в Великой безо льда купались. ФОТО

Православные христиане 19 января празднуют Крещение. По распоряжению псковских властей на центральном городском пляже на реке Великой оборудовали купель. Корреспондент Псковской Ленты Новостей узнал у купающихся, что для них обряд омовения и каково окунаться в январе в реке, непокрытой льдом.

«Вот, набрали воды целебной, святой - теперь можно и домой! Если что-то заболит - так я ее отглотну, сполоснусь ей, и, вроде, легче становится», - беседуют у входа в Мирожский монастырь две старушки. В руках у каждой - по полной двухлитровой бутыли.

Посетителей с такими тарами по дорожке из Стефановского храма тянется целая вереница. Ведь крещенская вода - в бочке в самом храме: прихожане обступают метровый цилиндрический сосуд и с помощью ковшей и воронок запасаются его содержимым. Идет служба…

Сегодня, 19 января, православные празднуют один из значимых христианских праздников - Крещение Господне, Богоявление. Поэтому ближе к полудню процессия священнослужителей выдвигается к берегу и освящает воду реки Великой.

Ведь ниже по течению - у центрального пляжа - купель: несколько десятков квадратных метров огражденной акватории, то есть можно окунаться не по одному.

Первый опыт

Тут же на суше - две брезентовые палатки для переодевания, размером словно армейские. Рядом - следят за безопасностью около 10 сотрудников администрации города и МЧС. Говорят, все проходит спокойно: «Без судорог, без дебоширов».

С их слов, ночью здесь поучаствовало в таинстве около 200 - 300 жителей. А с утра до полудня - еще 50.

И, пока одни желающие окунуться еще преодолевают песчаные просторы пляжа на пути к палаткам, другие - уже погружаются в купель: кто-то даже ныряет с разбега. На улице - около +4 градуса С.

«Когда входишь в воду по пояс - вроде бы все ничего, но стоит опуститься в нее с головой - становится очень холодно. Не думал, что будет так морозно. Бодрит!» - передает впечатления приехавший к близким петербургский студент Михаил.

Секунду назад этот 20-летний юноша впервые купался в Крещение: «Давно хотел попробовать. Доказать себе, что могу! Но для меня такой поступок - не только проверка, но подтверждение моей веры. В следующем году обязательно повторю!».

Не собиралась, но передумала

Кто-то пришел совершить обряд омовения один, а кто-то взял с собой всю семью. Так, Сергей Филиппов привел с собой супругу и 2 детей, чтобы посмотрели. Младшему ребенку - дочке Даше - всего 4 года.

«Признаться, когда выходишь из воды, а на улице нет снега, мороза, - ощущения не те: тело не горит, - отмечает Сергей. Для него этот раз - 3-й, - Конечно, я купаюсь в Крещение, потому что верю. Когда идет пост - ты очищаешься духом, а если окунаешься в иордани, - то еще и телом».

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Жена Сергея - Елена - сначала не собиралась повторять за мужем: «Я - мерзляк». Но спустя несколько минут - передумала и вошла в воду: «Все же надо окунуться, раз здесь. Холодно, но здорово!».

«Детей не удержать»

Однако не все дети довольствуются тем, что смотрят с берега на родителей. Когда купель освобождается, в нее вбегают и крестятся 15-летний Руслан и 7-летний Илья.

«Холодно! Но все же когда на реке - лед, вода - теплее!» - делятся дети. Родители говорят, оба ребенка окунаются с рождения: «Детей не удержать! Мы - люди православные. Поэтому знаем, что Крещение - большой праздник, и соблюдаем традиции!».

Палатки не успевают опустеть: уходят одни люди, приходят - другие. Организаторы напоминают жителям, что купель работает до полуночи…

Алексей Назаров