Общество

В Пскове в рамках недели памяти жертв Холокоста состоится встреча поколений

24 января в 13.00 в Псковском областном центре народного творчества (Некрасова, 10) в рамках недели памяти жертв Холокоста состоится встреча поколений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, в программе встречи - выступление Софии Петровой (9 кл., СОШ № 2 г. Пскова) с докладом «Еврейское гетто в г. Острове», просмотр тематических видеосюжетов, литературно-музыкальная композиция «Пережить Освенцим» исполнении студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского- Корсакова.

Напомним, 27 января - Международный День памяти жертв Холокоста. В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцима-Биркенау (Польша) войсками Советской Армии. За время существования этого лагеря в нем погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек, преимущественно граждан еврейской национальности из 27 государств. 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Израиля, Канады, Австралии, России, Украины и США и при участии ещё более 90 государств приняла резолюцию 60/7, в которой постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный День памяти жертв Холокоста.

«Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и бесчисленным жертвам из числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем народам предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предвзятость», - говорится в резолюции ГА ООН. 27 января - это не просто памятная дата, но и международный протест против любых проявлений антисемитизма. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал эту дату напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста - этого беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению.

В 2006 г., отмечая впервые День памяти жертв Холокоста, в своём послании израильскому президенту М. Кацаву, президент Российской Федерации В.Путин, в частности, сказал: «Вижу в этом единогласно принятом решении твёрдую волю мирового сообщества передать будущим поколениям правду о варварских преступлениях нацизма, защитить человечество от пороков ксенофобии, расизма и экстремизма».

В этот день традиционно проходят международные конференции, тематические сессии, всемирные тематические форумы, возложения цветов к многочисленным мемориальным местам и памятникам, показываются документальные и художественные фильмы о Холокосте, проводятся благотворительные акции, устраиваются театральные представления соответствующей тематики и литературно-художественные вечера памяти, организуются экскурсии в музеи в память о более чем 6 млн. евреев, ставших жертвами нацистов. Главной целью таких мероприятий является формирование мировоззрения людей, нацеленного на предупреждение и недопущение подобных событий в будущем, на борьбу с предрассудками и воспитание толерантности к традициям и культуре других народов. Холокост – страшный урок всему человечеству.