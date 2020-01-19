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В праздник Крещения Господня епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук

19 января, в праздник Святого Богоявления - Крещения Господня, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе г. Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, ему сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки протоиерей Сергий Матвеев; клирики Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки иерей Роман Донец и иерей Сергий Микулич. Диаконский чин возглавил заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов).

Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки, регент Ольга Смольченкова.

Традиционно в храм прибыли сотни прихожан, чтобы молитвенно встретить праздник и набрать крещенской воды, освящаемой в эти дни особым чином.

По заамвонной молитве, в приделе в честь святого пророка Илии, при пении тропаря «Глас Господень на водах», епископ Сергий совершил чин великого освящения воды - «великой агиасмы».

По окончании богослужения владыка Сергий поздравил прихожан и духовенство собора с праздником Святого Богоявления, окропил собор и молящихся святой водой и обратился к верующим с архипастырским словом, посвященным празднику.

В завершении своего слова епископ Сергий поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал святительское благословение.

Напомним, что праздник Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие - крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: «Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Мф. 3:14-17). Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Крещение Господне начали праздновать, еще когда были живы апостолы, упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях и Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному), Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие - Сочельник со строгим постом и особыми традициями.

Раннее упоминание об особом почитании воды, набранной в день Крещения Господня, и о ее чудесных свойствах (в первую очередь способности не портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста (387 год): «В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своём не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей».

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая - связана с обычаем христиан Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

По традиции, Крещенскую воду хранят год до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.