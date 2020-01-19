Общество

Россиянин окунулся в прорубь на Крещение и сломал шею

Россиянин окунулся в прорубь на Крещение и сломал шею. Об этом сообщает портал «Новый Калининград».

Инцидент произошел в ночь на 19 января в поселке Ровное Гвардейского округа в Калининграде. По словам очевидцев, 23-летний мужчина выступил с поздравительной речью и нырнул в прорубь головой вниз. Россиянин ударился о дно и затем появился на поверхности купели вверх спиною, что собравшиеся восприняли как розыгрыш, пишет Лента.ру.

Пострадавшего спас сотрудник МЧС, вытащивший его из проруби. Мужчина признался, что не чувствует рук и ног. Его доставили в больницу на машине скорой помощи, где диагностировали перелом шейного отдела позвоночника.

Накануне христианского праздника россиянам дали советы по купанию в проруби. Желающим искупаться в купели рекомендовали не пить и курить до и после погружения в прорубь, а также не есть как минимум за два часа до купаний. Перед погружением россиянам советовали сделать физические упражнения, чтобы разогреться, а после - растереться полотенцем и выпить горячий чай.

Ранее врачи назвали опасности погружения в прорубь незакаленным христианам. Отмечалось, что лучше всего находиться в воде не более 30 секунд и окунаться по подбородок, а не с головой, иначе можно вызвать спазм сосудов и переохлаждение. Купаться в проруби запрещено людям с обострением хронических заболеваний, с простудой и высокой температурой, а также тем, у кого есть болезни сердца, или тем, кто просто боится.