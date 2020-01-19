Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент дал в послании Федеральному собранию.

Так, в комитете Госдумы по социальной политике «Известиям» заявили, что материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле.

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.

«Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро», - сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что главная задача сенаторов - активно включиться в проработку и анализ требующих изменений документов, а также дать зеленый свет на прохождение соответствующих инициатив.

По словам сенатора, будет меняться и финансирование выплат за счет средств федерального бюджета. Участником этого процесса, скорее всего, станет комитет Совфеда по финансовым рынкам и налогам.

В то же время на решение проблемы с кадровым дефицитом врачей потребуется как минимум пять лет, считает член думского комитета по здравоохранению Татьяна Соломатина. В части образования изменения, скорее всего, будут вноситься в соответствующий закон и национальный проект.

Уже в I квартале Совет Федерации совместно с регионами и профильными министерствами соберется, чтобы обсудить распределение бюджетных мест в вузах, рассказала «Известиям» председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.