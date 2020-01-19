Общество

В России создают тест для выявления «китайской» пневмонии

В Центре стратегического планирования (ЦСП) Минздрава РФ создают экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая. Предполагается, что диагностика вируса займет всего 15–20 минут, ее можно будет применять в аэропортах.

По словам специалистов, прототип лабораторной методики будет готов к концу января. В российских аэропортах прибывших из Китая уже проверяют с помощью тепловизоров, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Но эта мера не позволяет обнаружить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде.

«Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI», — рассказал «Известиям» замдиректора ЦСП Герман Шипулин.

Эксперт добавил, пока нет четкого определения, какая клиническая картина у инфекционного заболевания, вызванного этим вирусом. Но в любом случае она гриппоподобная или ОРЗ-подобная.

«Если человек заболел, мы сможем точно сказать, вызваны ли симптомы коронавирусом. Кроме того, реагенты позволят обследовать тех, кто был в контакте с больным», — пояснил Шипулин.

Полученный набор реагентов непригоден для массовой проверки пассажиров, тестирование занимает несколько часов, и подобная мера просто заблокирует работу аэропортов. Но текст позволит быстро уточнить диагноз у тех, кто заболел после поездки в Китай.

По оценке директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, китайский коронавирус быстро мутирует, а его основной резервуар в природе — летучие мыши.

«У этих животных огромное количество коронавирусов, но чтобы один из них проник в человеческую популяцию, нужен тесный контакт. В Китае летучих мышей используют как продукт питания», — отметил Шипулин.