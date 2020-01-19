Общество

Владимир Легойда поблагодарил Великолукскую епархию за поддержку «Православного вестника»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда поблагодарил Великолукскую епархию и лично ее правящего архиерея епископа Великолукского и Невельского Сергия за многолетнюю помощь в издании приложения «Православный вестник» к газете «Великолукская правда», сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

«Разрешите … поблагодарить за многолетнюю поддержку совместного проекта епархии и Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ “Православный вестник”», – сказал Владимир Легойда в письме владыке Сергию.

Напомнив, что православное приложение к газете «Великолукская правда» выходит с октября 2016 года, председатель Синодального отдела выразил уверенность, что оно «пользуется неизменным вниманием читателей».

Владимир Легойда также отметил добросовестную работу зам. руководителя Информационно-аналитического отдела Великолукской епархии Андрея Дерягина.

«Качественная и своевременная подготовка материалов, соблюдение установленных сроков, все это позволяет выпускать вкладку на самом высоком уровне», – подчеркнул глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Владимир Легойда пожелал владыке Сергию помощи Божией во всех делах и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество епархии с Синодальным отделом.

Напомним, что сразу после образования Великолукской епархии ее Информационно-аналитический отдел выступил инициатором сотрудничества с проектом «Православный вестник».

Великие Луки один из немногих регионов России, где светская газета при содействии епархиального информационного отдела и при участии специалистов журнала «Фома» сформировала ежемесячную вкладку. На сегодня вышло уже 36 номеров «Православного вестника».

Благодаря этому, теперь все читатели «Великолукской правды» получают просветительскую информацию о православной вере, церковной жизни, праздниках и многом другом. Эта вкладка делается совместно московскими специалистами и сотрудниками Информационно-аналитического отдела Великолукской епархии. Такая работа свидетельствует о глубоком понимании епископом Великолукским и Невельским Сергием проблемы просвещения населения страны.

Именно поэтому глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда отметил важность такого сотрудничества и выразил свою благодарность владыке Сергию и сотрудникам епархии.