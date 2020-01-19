Прокуратура проводит опрос жителей Псковской области для повышения эффективности своей работы

В связи с подведением итогов работы правоохранительных и контролирующих органов региона за 2019 год прокуратура Псковской области проводит анонимный опрос жителей региона.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, участие жителей в опросе позволит объективно оценить состояние работы правоохранительных органов региона, выявить недостатки в их работе, акцентировать внимание на наиболее острых и проблемных вопросах борьбы с правонарушениями.
Опрос проводится с целью принятия организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности работы по противодействию правонарушениям и внесения необходимых корректив в деятельность надзорного органа.
Для участия в опросе необходимо перейти в рубрику «Внимание! Опрос на сайте прокуратуры», расположенную в верхнем правом углу главной страницы сайта прокуратуры области и ответить на предлагаемые вопросы анкеты.
Участие в проводимом опросе является анонимным, его результаты будут использоваться в обобщенном виде.
Опрос проводится до 26 января 2020 года включительно.