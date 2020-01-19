Общество

Областная избирательная комиссия начинает знакомить псковичей с уникальными архивными документами по первым послевоенным выборам

Избирательная комиссия Псковской области начинает знакомство жителей региона с уникальными архивными документами по первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, в преддверии торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Избирательная комиссия Псковской области совместно с Центральной избирательной комиссией РФ планирует организовать выставку копий архивных документов (на стендах Избирательной комиссии Псковской области и в атриуме здания ЦИК РФ), посвященную первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР.

Благодаря всесторонней помощи коллег из Государственного архива Псковской области найдены уникальные материалы об Леонтии Марковиче Антюфееве - советском партийном деятеле, первом секретаре Псковского областного комитета ВКП(б) (1944-1949 годы), награжденном орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами «Знак Почета», заслуженном работнике культуры РСФСР, который 10 февраля 1946 года был избран депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва.

В материалах архивных фондов были обнаружены интересные факты, вскрытые при подсчете голосов в муниципальных районах области, протоколы избирательных комиссий с печатями и подписями, агитационные материалы, приглашения на выборы, списки членов участковых избирательных комиссий, информация о ходе голосовании (на каждое отчетное время) и еще много интересных документов.

Смотрите также С историей первых послевоенных выборов намерена познакомить псковичей областная Избирательная комиссия

В настоящее время готовятся материалы выставки, и облизбирком будем с ними знакомить.