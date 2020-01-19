Общество

Михаил Ведерников: Младшие школьники ждут от нас не просто булочек, а полноценного бесплатного питания

«Младшие школьники ждут от нас не просто булочек, а полноценного бесплатного питания», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам реализации в регионе послания президента Федеральному Собранию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, отдельно глава региона остановился на задачах по линии образования.

Так, губернатор поручил ответственным лицам проанализировать ситуацию с обеспечением детей местами в яслях и обеспечить качественное бесплатное питание младших школьников.

«О том, что такие возможности у нас есть, уже говорилось, но надо понимать, что от нас ждут не просто булочек, а полноценного питания. В течение месяца надо провести полный аудит этого направления», - поручил губернатор.

Он также обратил внимание, что теперь контроль за реализацией нацпроектов будет более жестким. «В прошлом году мы лояльно относились, понимая, что это первый год реализации нацпроектов. Не пугаю, но предупреждаю, что в 2020 году такого не будет», - подчеркнул Михаил Ведерников, призвав чиновников воздержаться от формализма.

Напомним, что в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. «Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», - сказал глава государства.