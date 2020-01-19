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Общество

Более 9 тысяч детей до 3 лет планируется обеспечить местами в детсадах в Псковской области в ближайшие два года

20.01.2020 10:52|ПсковКомментариев: 0

Более 9 тысяч детей до 3 лет планируется обеспечить местами в детских садах в Псковской области в 2020-2021 годах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на совещании по вопросам подготовки к реализации послания президента начальник управления образования Александр Седунов.

«В 2020-2021 годах 9177 детей до 3 лет надо устроить в сады, примерно половина из них - в Пскове и Псковском районе. Чтобы расшить очередь в детские сады, потребуется построить, как минимум, 8 садов численностью 270 мест каждый», - пояснил начальник управления. Планируется подключить к решению вопроса обеспечения детей местами в детских садах частные организации.

«Собираем у них заявки и готовы дальше работать с муниципалитетами», - добавил Александр Седунов. В среднем затраты на обеспечение места в саду для одного ребенка составляют 723 тыс. рублей.

Бесплатным питанием в текущем году планируется обеспечить 28 332 учеником младших классов. Будет решаться проблема со вторыми сменами. Сейчас во вторую смену учатся около 7 тыс. учеников региона, из них 6 тысяч - в Пскове.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник проводит установочное совещание по подготовке к решению задач, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. В совещании участвуют вице-губернаторы, председатели комитетов и управления областной администрации. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении участвуют главы муниципальных образований области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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