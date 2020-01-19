Общество

3718 классных руководителей школ Псковской области смогут рассчитывать на федеральные выплаты в размере 5 тысяч рублей

3718 классных руководителей школ Псковской области смогут рассчитывать на федеральные выплаты в размере 5 тысяч рублей в соответствии с посланием президента. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на совещании по вопросам подготовки к реализации послания президента начальник управления образования Александр Седунов.

«Возможно, цифра поменяется с учетом распределения нагрузки», - отметил он, добавив,что классные руководители региона реализуют более 500 они образовательных программ.

«По нашим подсчетам, потребуется более 290 млн рублей на федеральную выплату классным руководителям», - сообщил Седунов. Также бюджетом региона предусмотрена региональная выплата за классное руководство в размере 1 тыс. рублей, заключил он.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник проводит установочное совещание по подготовке к решению задач, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. В совещании участвуют вице-губернаторы, председатели комитетов и управления областной администрации. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении участвуют главы муниципальных образований области.