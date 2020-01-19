Общество

Власти региона планируют строительство новых поликлиник в Пскове и Великих Луках

Работу по пренатальной диагностике активизируют в системе здравоохранения Псковской области в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на совещании по вопросам подготовки к реализации послания президента председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

По ее словам, в своем послании президент обозначил 8 основных задач по линии здравоохранения. Они, в частности, касаются повышения продолжительности жизни и снижения смертности. Уровень смертности на конец 2019 года в псковском регионе будет известен только в марте, но по итогам 11 месяцев она сократилась на 2-3 процента по сравнению с 2018 годом.

Также комитет активно способствует формированию активного образа жизни у жителей региона. В этих целях будет реализовываться региональная программа.

Показатель младенческой смертности в 2018 году достиг исторического минимума, но в 2019 году по прогнозам дойдет до планового. «Предстоит обратить внимание на пренатальную диагностику, чтобы снизить уровень младенческой смертности», - отметила Марина Гаращенко, добавив, что в основном погибают дети с пороками развития.

Будет продолжена работа по модернизации первичного звена здравоохранения, развитие, строительство и модернизация ФАПов, их подключение к информационной системе. В следующем году подключение ФАПов региона планируется вывести на сто процентов, в том числе на отдаленных территориях.

На данный момент нуждаются в ремонте 168 ФАПов, 17 кабинетов врачей общей практики, в капремонте - 28 ФАПов. «Будем планировать строительство новых поликлиник - в Пскове и Великих Луках», - отметила Марина Гаращенко.

В рамках мероприятий по привлечению медицинских кадров в псковский регион предусмотрено 28 квартир в районах Псковской области. Состояние квартир разное, комитет рассчитывает, что власти районов окажут содействие в этом направлении.

Губернатор Михаил Ведерников поручил комитету проанализировать, что еще нужно региону для обновления оборудования учреждений здравоохранения. Марина Гаращенко пояснила, что в основном есть необходимость в ультразвуковом оборудовании. Многие учреждения получали его в последний раз еще в первую волну реализации нацпроекта.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник проводит установочное совещание по подготовке к решению задач, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. В совещании участвуют вице-губернаторы, председатели комитетов и управления областной администрации. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении участвуют главы муниципальных образований области.