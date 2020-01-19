Общество

Председатель облздравкомитета: Более 50 тысяч рублей в среднем получают работники здравоохранения в Псковской области

52-54 тыс. рублей в среднем получают работники здравоохранения в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на совещании по вопросам подготовки к реализации послания президента председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

По ее словам, в соответствии с озвученными в послании президента задачами в псковском регионе продолжится работа по повышению уровню зарплат медиков.

«52-54 тыс. рублей - средняя зарплата врачей в Псковской области. Сегодня это не последнее место в России. 65-67-е место. И, тем не менее, предложения (по повышению зарплат - ред.) у нас есть», - резюмировала Марина Гаращенко.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник проводит установочное совещание по подготовке к решению задач, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. В совещании участвуют вице-губернаторы, председатели комитетов и управления областной администрации. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении участвуют главы муниципальных образований области.